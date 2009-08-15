موضع دمشق همچنان مذاکره با اسرائیل با میانجیگری ترکیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی رادیوسوا، نضال قبلان همچنین تاکید کرد که موضع سوریه در قبال مذاکره با رژیم صهیونیستی تغییر نکرده است و مبتنی بر انجام مذاکرات غیرمستقیم با میانجیگیری ترکیه است.

وی در واکنش به سخنان اخیر "دانی آیالون" معاون وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی که گفته بود این رژیم خواهان مذاکره غیر مستقیم با سوریه نیست و از دمشق دعوت می کند به طور مستقیم با اسرائیل وارد مذاکره صلح شود، اظهارات آیالون با هدف منحرف کردن افکار عمومی جهان از عدم تمایل اسرائیل به صلح مطرح شده است.

قبلان خاطرنشان کرد: سوریه بیش از هر میانجیگر دیگری با ترکیه انعطاف دارد چرا که دمشق و آنکارا دارای روابط حسنه ای با یکدیگر هستند.

وی با بیان اینکه حذف نقش ترکیه بدون پیشنهاد جایگزینی بهتر امکانپذیر نیست، افزود: ترکیه شدیدا تمایل دارد که در روند صلح نقش مهمی ایفا کند و تحقق صلح را یک هدف اساسی می داند.

خاطرنشان می شود که دانی آیالون چند روز پیش گفته بود که رژیم صهیونیستی به دنبال ازسرگیری مذاکرات غیر مستقیم صلح با سوریه نیست و اگر سوری ها خواهان صلح هستند باید به طور مستقیم با اسرائیلی ها وارد مذاکره شوند.