در گفتگو با مهر مطرح شد: اقدامات مؤسسه تحقیقات فرآوری مواد معدنی برای به کارگیری فناوریهای نوین

مهندس محمد حسین دره بیدی در گفتگو با خبرنگار مهر به رویکرد این موسسه در زمینه استفاده از فناوریهای نوین در فرآوری مواد معدنی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه این موسسه یک موسسه تحقیقاتی نو پا است یکی از اهداف دراز مدت خود را استفاده از فناوریهای نوین قرار داده است. در این راستای همکاری با کشورهایی که در این زمینه تجربیاتی دارند را در دستور کار قرار دادیم.

وی به جزئیات این همکاری اشاره کرد و افزود: از آنجا که کشور ما تجربیاتی در زمینه کاربردی کردن فناوریهای نوین در این حوزه ندارد در فاز اول فعالیتها، پروژه های مشترک با سایر کشورها که تجربیاتی در این زمینه دارند تعریف شد.

آغاز همکاری با یک شرکت آفریقایی با سابقه در بکارگیری فناوری در فرآوری مواد معدنی

دره بیدی خاطرنشان کرد: در این راستا با شرکت Mintek آفریقای جنوبی که یکی از مراکز تحقیقاتی پیشرفته دنیا در زمینه فراوری مواد معدنی با استفاده از فناوریهای نوین است مذاکراتی صورت گرفته تا همکاریها افزایش یابد.

وی نانو و بیوتکنولوژی را از فناوریهای نوینی ذکر کرد که می توان از آنها در بخش فرآوری مواد معدنی استفاده کرد و ادامه داد: با توجه به کارایی فناوری نانو در این حوزه آزمایشگاه نانو در این موسسه در دست راه اندازی است که امیدواریم با حمایتهایی که صورت می گیرد بتوان در زمینه نانو پروژه هایی را انجام داد.

آنالیز نمونه های طرح مطالعات جامع طلا

مدیرعامل موسسه تحقیقات فرآوری مواد معدنی از مشارکت این موسسه در طرح جامع "طلا" خبر داد و خاطرنشان کرد: در این زمینه قراردادی با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران برای آنالیز نمونه های طرح مطالعات جامع طلا منعقد شده است که اقداماتی در این زمینه در حال انجام است.

آنالیز نمونه های معادن متروکه استان سمنان

دره بیدی آنالیز نمونه های معادن متروکه استان سمنان را از دیگر اقدامات این موسسه ذکر کرد و گفت: علاوه بر این آنالیز نمونه های اکتشافی شرکت سهامی مس ایران را نیز در دست اجرا داریم.

دره بیدی با اشاره به حمایتهای این موسسه از پایان نامه ها یادآور شد: به دانشجویانی که در رشته های مرتبط با معدن در حال تحصیل بوده و نیاز به آنالیز داشته باشند حمایتهایی تا سقف معینی ارائه می شود.

وی اضافه کرد: این موسسه با تخفیف 25 درصدی آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی به دانشجویان است. ضمن آنکه با موافقت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران امکان حمایت از پروژه های کاربردی در حوزه معدن و صنایع معدنی وجود دارد.