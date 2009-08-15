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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۵۵

هزار نفر دوره های آموزشی صنایع دستی بوشهر را فرا می گیرند

هزار نفر دوره های آموزشی صنایع دستی بوشهر را فرا می گیرند

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی استان بوشهر گفت: باتوجه به افزایش اعتبار این معاونت، در سال جاری دوره های آموزش صنایع دستی برای یک هزار و 50 نفر برگزار می شود.

احمد دهاز در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان اینکه اعتبارات استانی صنایع دستی بوشهر 45 درصدی نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، افزود: این در حالی است که اعتبارات مالی سال 88 که از واحد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای تامین می شود، در اکثر استانها کاهش داشته است.

وی اظهار داشت: در برنامه های آموزش صنایع دستی سال جاری رشته های گبه، گلیم بافی، صنایع دستی دریایی، معرق، منبت، مشبک، خاتم، عبابافی، حصیربافی، نقاشی ایرانی (طراحی و تذهیب) و تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی مورد نظر هستند.

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی استان بوشهر گفت: رشته های بومی همانند گلیم و گبه در اولویت قرار دارند و سایر رشته ها در مراتب بعدی آموزش قرار گرفته اند.

دهاز یادآور شد: سال گذشته اعتباری بالغ بر 220 میلیون تومان به دوره های آموزشی تخصیص یافت و امسال نیز 320 میلیون تومان به بخش صنایع دستی اختصاص یافته است.

کد مطلب 929588

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