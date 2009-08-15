استراتژی مقاومت در دورترین نقاط جهان عمق یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دری نجف آبادی دادستان کل کشور عصر جمعه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره بین‌المللی جایزه بزرگ مقاومت اسلامی که در محل سالن اجلاس سران در تهران برگزار شد ، گفت: بدون تردید مقاومت یک وظیفه و یک تکلیف است و در سایه مقاومت بوده است که ما توانسته‌ایم ارزش‌های انسانی و الهی را حفظ کنیم .

وی با بیان اینکه ما در مسیر مقاومت، راه عزت، شرافت و سربلندی را آموختیم، گفت: به پاس مقاومت اسلامی، امید دشمنان اسلام به یاس تبدیل شد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه دشمنان اسلامی از درک فاکتورهایی مانند مقاومت و شهادت عاجزند، گفت: امروز دیگر فقط جمهوری اسلامی ایران یا سوریه و یا برخی از دوستان در منطقه نیستند که حامی مقاومت هستند، استراتژی مقاومت در دورترین نقاط عمق پیدا کرده است.

وی با طرح این پرسش که آمریکایی ها و اروپایی‌ها به چه دل خوش کرده‌اند که از چنین رژیم جعلی حمایت می‌کنند، گفت: این حمایت جز رسوایی برای آنها فایده‌ای ندارد و امیدواریم که آن‌ها روزی سر عقل بیایند و حقوق مردم فلسطین و لبنان را به رسمیت بشناسند.

دری نجف آبادی اظهار امیدواری کرد که مقاومت روز به روز عمیق‌تر بشود و شاهد آزادی قدس شریف باشیم.