یک منتقد هولوکاست در استرالیا به 3 ماه زندان محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای اینترنتی مؤسسه آدلاید با اعلام این خبر افزود: روز پنجشنبه 13 اوت دکتر توبن در دادگاه استیناف به اتهام انکار هولوکاست به 3 ماه زندان محکوم گردید.

فردریک جرالد توبن یک محقق استرالیایی آلمانی الاصل است که در مؤسسه خود در خصوص مسائل تاریخی از جمله هولوکاست تحقیق می کند.

وی قرار است دوره حبس خود را در زندان کارگری "یاتالا" سپری کند.

توبن به اتهام تجدید نظر در هولوکاست بارها در آلمان و استرالیا تحت تعقیب قرار گرفته و به حبس محکوم شده است.

زیر سؤال بردن هولوکاست یا به اصطلاح کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم در بسیاری از کشورهای اروپایی، استرالیا و نیوزیلند جرم تلقی می شود و کسانی که اقدام به چنین کاری کنند محاکمه می شوند.