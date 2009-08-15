کشف و ضبط 15 فقره تخلف شکار و صید در مناطق ایلام

قاسم دیانت طلب در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: متخلقان دستگیر شده در این زمینه پس از تشکیا پرونده به مقامات قضایی تحویل داده شده اند.

وی بیان داشت: 25 واحد گاوداری از مجتمع گاوداری چشمه کبود واقع در حوزه آبریز سد ایلام به دلیل تخلف زیست محیطی تعطیل شده اند.

این مسئول با اشاره به اینکه تشکلهای مردمی زیست محیطی نقش مهمی در فعالیتهای محیط زیست دارند، خاطرنشان کرد: در پنج منطقه با همکاری تشکلهای زیست محیطی استان به مهار آتش پرداخته شده است.

دیانت طلب یادآور شد: هم اکنون 25 تشکل زیست محیطی در استان ایلام فعالیت دارند و این استان با توجه به جمعیت خود بالاترین آمار را از حیث در کشور به خود اختصاص داده است.