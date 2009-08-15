موفقیت محققان کشور در تولید محیطهای کشت سلولی بر اساس نیازهای داخلی

سعید بیان الحق مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: محققان کشور برای انجام تحقیقات خود نیاز به محیطهای کشت اختصاصی با شرایط ویژه دارند که غالبا کشورهای دارنده دانش فنی، محیطهای کشت بر اساس نیازهای داخلی برای ما تولید نمی کنند.

وی با بیان اینکه حتی اگر این کشورها بخواهند محیطهای کشت منطبق با نیازهای ما تولید کنند بسیار گران خواهد بود، افزود: از این رو ما بر اساس تحقیقات توانستیم محیطهای کشت کاملا اختصاصی را بر اساس نیازهای محققان تولید کنیم و در کنار آن اقدام به تولید محیطهای کشت مشخص بر اساس استانداردهای بین المللی کنیم.

بیان الحق به بیان ویژگیهای محیطهای کشت مناسب اشاره کرد و اظهار داشت: محیطهای کشت مناسب محیطهایی هستند که سلولها بتوانند در آن خوب رشد کنند و در مدت زمان مشخص تکثر شوند. ضمن آنکه بتوانند PH و سایر اسیدهای آمینه را با غلظتهای متفاوت و هر ماده دیگری که برای آن سلول خاص مورد نیاز را تامین کند به گونه ای که آن سلول احتیاج به محیط خارج از محیط کشت نداشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه در صورت وجود کوچکترین ناهنجاری در تولید این محیطها بلافاصله مشخص می شود، ادامه داد: ترکیبات محیطهای کشت تولید شده بر اساس استانداردهای دنیا تولید شده است از این رو می توان ادعا کرد محیط کشتی که ما تولید کردیم با اغلب محیط کشتهای دنیا قابل رقابت است.

این محقق به مدت زمان تکثیر سلول در محیط کشتهای تولید شده اشاره و خاطرنشان کرد: تکثیر سلول در این محیطها بسته به نوع سلول دارد. برخی از سلولها بعد از 24 ساعت تا 72 ساعت است ولی معمولا تا 24 ساعت می توانید تشخیص دهید که سلول رشد و تکثیر کرده است.