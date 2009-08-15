خطر آنفلوانزای فصلی کمتر از نوع A نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج خسرونیا با اعلام این خبر افزود: بیماری آنفلوانزای معمولی که در ظاهر بیماری بی خطری است، مبتلایان را دچار عفونت ریه و عوارض مغزی، قلبی-عروقی، تورم مغز و نیز تورم سطح داخلی مخاط قلب کرده، حتی در مواردی منجر به مرگ مبتلایان به این بیماری می شود.

وی اظهار داشت: همه ساله افراد زیادی در فصل پاییز و زمستان بر اثر ابتلا به آنفلوانزا فوت می کنند که متاسفانه این آمار در جایی به ثبت نمی رسد.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران تاکید کرد: بهترین روش مقابله با عوارض این بیماری، رعایت بهداشت فردی در وهله نخست و در گام بعدی واکسینه کردن افراد در معرض خطر است. به همین منظور پزشکان، اواخر شهریور و اوایل پاییز را به عنوان زمان مناسب واکسینه شدن افراد توصیه می کنند.

وی با اشاره به اینکه آنفلوانزا به شدت واگیردار بوده و ازشخص به شخص دیگر منتقل می شود، یادآور شد: عدم رعایت بهداشت فردی، سرفه و عطسه در فضای باز، دست دادن، روبوسی، استفاده مشترک از لیوان و ظروف سبب انتقال این بیماری شده و در مکانهایی که اصول اولیه بهداشت فردی رعایت نمی شود و مردم از وضعیت اقتصادی نامناسبی برخوردارند، این بیماری شیوع بیشتری دارد.

خسرونیا بر ضرورت واکسینه کردن اطفال، سالمندان، مبتلایان به بیماریهای مزمن مانند انواع سرطانها تاکید کرد.

وی ادامه داد: با رعایت بهداشت می توان از ابتلا به انواع آنفلوانزا شامل آنفلوانزای انسانی، خوکی، پرندگان و... جلوگیری کرد.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران به مبتلایان به آنفلوانزا توصیه کرد از رفتن به مجامع عمومی مانند کلاسهای آموزشی، مهدهای کودک، سربازخانه ها و... خودداری کنند، زیر این امر سبب کاهش شیوع آنفلوانزا می شود.