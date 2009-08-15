کارشناسان سازمان زمین شناسی به استرالیا و چین اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عابدیان معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: به دنبال تفاهمنامه های آموزشی در چارچوب قراردادهای اکتشافی منعقده با شرکتهای داخلی و خارجی، کارشناسان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به استرالیا و چین اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه به دنبال یکی از قراردادهای منعقد شده در این معاونت در سال 1386 و ادامه پروژه در سال های 1387 و 1388، احداث آزمایشگاه بلگ برای اندازه گیری طلا به منظور اکتشاف آن در مناطق مختلف کشور پیگیری شد، خاطرنشان کرد: به دنبال آن یکی از این آزمایشگاه ها در کرج حدود 8 ماه پیش به بهره برداری رسید و آزمایشگاه دیگر در کرمان نیز تا ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

عابدیان خاطرنشان کرد: در چارچوب قرارداد احداث این دو ازمایشگاه، تعدادی از کارشناسان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور برای آموزش های عملیاتی و کاربردی و تجزیه و تحلیل داده های ژئوشیمی در چارچوب فرآیند آزمایشگاه بلگ به استرالیا اعزام خواهند شد.

معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور افزود: همچنین در چارچوب تفاهمنامه و قراردادی که برای کانه آرایی و فرآوری پتاس با سازمان زمین شناسی ایالت جیان سینگ چین منعقد شده، سه نفر از کارشناسان این معاونت جهت آموزش کانه آرایی و فرآوری پتاس اعزام خواهند شد.