پروار بندی صنعتی دام توسط معلولان بهزیستی در گیلان راه اندازی می شود

کیانوش کوچکی نژاد درگفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این پروژه توسط معلولان زیر پوشش بهزیستی گیلان و از طریق شرکت تعاونی دام خزر عملیاتی می شود.
وی عنوان کرد: این پروژه که درزمینی به مساحت هشت هزارمترمربع درروستای راسته کنار شهرستان شفت اجرا می شود ضمن ایجاد 30 فرصت شغلی برای معلولان قابلیت پرواربندی دام تا 200 رأس را دارد.
مدیرکل بهزیستی گیلان با اعلام اینکه 280 میلیون ریال برای تهیه زمین این پروژه هزینه شده است، ادامه داد: اعتبار مورد نیاز برای ساخت این پروژه چهار میلیارد ریال برآورد شده است.
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