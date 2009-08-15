محصولات نخیلات بوشهر بدون محدودیت سقف بیمه می شوند

خسرو عمرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: اقدام صورت گرفته با هدف ارائه کمک به نخلداران خسارت دیده انجام شده است.

وی اظهار داشت: بروز پدیده خشکسالی، کم آبی، کاهش منابع آبی و پدیده گرد و غبار باعث شده که میزان تولید محصول کاهش یابد و محصولات تولیدی از کیفیت پایین تری برخوردار باشند .

مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: این امر روی بازاریابی و صادرات محصول خرما و زندگی گیاه تأثیر منفی داشته باشد .