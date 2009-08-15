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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۴۲

محصولات نخیلات بوشهر بدون محدودیت سقف بیمه می شوند

محصولات نخیلات بوشهر بدون محدودیت سقف بیمه می شوند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: با رایزنی هایی انجام شده برای نخستین بار محصولات نخیلات استان بوشهر بدون محدودیت سقف، بیمه می شوند.

خسرو عمرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: اقدام صورت گرفته با هدف ارائه کمک به نخلداران خسارت دیده انجام شده است.

وی اظهار داشت: بروز پدیده خشکسالی، کم آبی، کاهش منابع آبی و پدیده گرد و غبار باعث شده که میزان تولید محصول کاهش یابد و محصولات تولیدی از کیفیت پایین تری برخوردار باشند.

مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: این امر روی بازاریابی و صادرات محصول خرما و زندگی گیاه تأثیر منفی داشته باشد.

عمرانی در خصوص آبیاری تحت فشار نیز گفت: سازمان جهاد کشاورزی از محل اعتبارات خشکسالی سال 87، 100میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح آبیاری تحت فشار با 50 درصد کمک بلاعوض و برای خرید لوله برای انتقال آب و همچنین 70 درصد کمک بلاعوض برای احداث استخر ذخیره آب به کشاورزان پرداخت می کند.

کد مطلب 929619

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