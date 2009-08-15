کاشت محصولات کشاورزی در ایلام مکانیزه شد

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در سال جاری برای تبدیل کشت نیمه مکانیزه به کشت تمام مکانیزه شش دستگاه ماشن آلات جدید خریداری شده است.

وی بیان داشت: عملبات همزمان شخم، دیسک، بذرکاری، کودپاشی، جلوگیری از تغییر و جابجایی ساختمان خاک در هنگام شخم شدن، افزایش نفوذپزیری و رطوبت خاک از جمله مزایای استفاده از این ماشین آلات است.

این مسئول با اشاره به اینکه استفاده از این ماشین آلات ضریب مکانیزاسیون کشت محصولات کشاورزی از هفت دهم به 5/1 افزایش می دهد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 76 هزار هکتار از آهن به صورت نیمه مکانیزه در استان ایلام کشت می شود.

شهبازی عنوان کرد: کشاورزی از پتانسیلهای استان ایلام محسوب می شود و توجه به این بخش اشتغال و توسعه در استان را همراه خواهد داشت.

این مسئول یادآور شد: امسال به دلیل خشکسالی تولید محصولات کشاورزی در استان ایلام کاهش یافته است.