انتقاد فرماندار بناب از تاخیر در احداث تصفیه خانه این شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، بهنام رضوانی پیش از ظهر شنبه در جلسه کارگروه بهداشت و درمان این شهرستان با تشریح وضعیت پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهرستان بناب گفت: با وجود این که طبق توافقات مقرر با شرکت آب و فاضلاب استان قرار بود امسال از این طرح مهم و حیاتی بهره برداری شود، اما به دلایل مختلف در این خصوص تاخیر کرده اند و این موضوع برای ما قابل قبول نیست.

وی افزود: این پروژه هم از نظر ساختمانی و هم از نظر تجهیزات نواقصی دارد و اگر پیمانکار طرح از هم اکنون بخواند جبران کند حدود یکسال دیگر طول می کشد.

رضوانی با اشاره به مشکلات بهداشتی ناشی از عدم تکمیل فاضلاب بناب تاکید کرد: مشکل فاضلاب بناب یکی از معضلات اساسی و حیاتی این شهرستان بوده و تا زمانی که این تصفیه خانه راه اندازی نشود مشکل دفع فاضلاب شهرستان ادامه خواهد داشت.

رئیس کارگروه بهداشت و درمان شهرستان بناب در ادامه با انتقاد از عملکرد اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گفت: اداره حفاظت محیط زیست بناب در زمینه مقابله با دفع پساب کارخانجات و مرغداری ها ضعیف عمل می کند.

وی تاکید کرد: مسئولان محیط زیست باید بر اساس قانون در جایی که واحدهای تولیدی و صنعتی و مرغداری ها به تذکرات و توصیه های مسئولین اعتنا نمی کنند با آنان به صورت جدی و قانونی برخورد کرده و با کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی که برای دفع پساب خود اقدامی نکرده اند و برای حل آن بی تفاوت هستند، برخورد قانونی کند.

فرماندار بناب همچنین از مسئولان جهاد کشاورزی خواست از صدور مجوز تاسیس واحدهای مرغداری این شهرستان پرهیز نمایند، چون این شهرستان از لحاظ تعداد واحدهای مرغداری گوشتی و تخمی اشباع شده است و به منظور جلوگیری از آلایندگی های زیست محیطی نباید به تاسیس مرغداری های جدید در این شهرستان مجوزی صادر شود.

فرماندار بناب در خصوص عوامل و آلودگی های اخیر آب آشامیدنی و لوله کشی شهرستان نیز گفت: این مشکل به صورت مقطعی و به علت برخی اختلالات در شبکه آبرسانی شهر به وجود آمده بود و رفع شده است، اما از مسئولین استان می خواهیم با توجه به اینکه شبکه آبرسانی بناب قدیمی و مستهلک است، برای بهسازی و اصلاح آن اعتبارات لازم را اختصاص دهند.

رضوانی در خصوص وضعیت فاضلاب این شهر نیز گفت: بر اساس نیازهای برآورد شده، شهرستان بناب باید حداقل 11 پمپاژ داشته باشد که البته به علت مسطح بودن این شهر در بین شهرهای جنوب استان بی نظیر است، اما تاکنون فقط 5 ایستگاه به بهره برداری رسیده و 3 مورد دیگر در حال احداث بوده و بقیه نیز در آینده احداث خواهد شد.

رضوانی اظهار داشت: از 180 کیلومتر خط مورد نیاز شبکه فاضلاب شهری تا امروز 120 کیلومتر به صورت مدرن کار شده، امابا این حال40 درصد فاضلاب تولید شده شهری به خارج از شهر انتقال می یابد.

وی گفت: تاکنون جهت اجرای این طرح 100 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

در این جلسه دکتر کیومرث مرزپور سرپرست شبکه بهداشت و درمان بناب هم با تاکید بر حساسیت و توجه بیشتر به موضوع بهسازی و لایروبی نهر بزرگ قوبی چای، که از مرکز شهر بناب می گذرد، گفت: تا زمان حل نهایی معضل قوبی چای، مشکل بهداشتی منطقه همچنان حل نشده باقی خواهد ماند.