برخی از افسران اطلاعاتی اعتقادی به نظام جدید عراق ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، "علی الدباغ" سخنگوی دولت عراق با اشاره به استعفای اخیر "محمد الشهوانی" رئیس دستگاه اطلاعاتی این کشور، اظهار داشت: وجود هر گونه اختلافاتی را در پشت پرده این استعفا رد می کنیم.

الدباغ در ادامه افزود: دولت عراق از زحمات و تلاش های الشهوانی در مدت انجام وظیفه اش قدردانی کرده، اما این تلاش ها را کافی نمی داند.

وی با اشاره به تلاش های رئیس دستگاه اطلاعاتی عراق در تاسیس نظام اطلاعاتی قوی برای این کشور اظهار داشت: البته در این مدت کسانی به سرویس های اطلاعاتی راه پیدا کردند که هیچ اعتقادی به نظام جدید نداشته و همچنان افکار حمایت از صدام را در سر می پروراندند.

وی با اشاره به استعفای شخصی الشهوانی از پست ریاست دستگاه اطلاعاتی عراق، افزود: تنها کسانی در این موقعیت از مسئولیت شانه خالی می کنند که از اعمال گذشته خود بیم دارند و می خواهند از آن فرار کنند.