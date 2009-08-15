سران بعث، القاعده، صهیونیستها و برخی اعراب مسئول انفجارهای اخیر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، "شیخ جلال الدین صغیر" خطیب مسجد براثا در خطبه های نماز جمعه گفت که کشتارهای اخیر موصل با رهبری سران حزب منحله بعث، شبکه القاعده و حمایت برخی طرف های عربی و صهیونیستی صورت گرفت که هدف از آن نابودی شیعیان، طائفه یزیدیه و مسیحیان استان موصل است.

"شیخ عبدالمهدی کربلایی" نماینده آیت الله سیستانی در خطبه های نماز جمعه کربلا اظهار داشت: مسئولان عراقی باید برای جلوگیری از افزایش حملات مسلحانه و کشتار غیرنظامیان در [مناطق مختلف عراق] اقدامات بازدارنده اتخاذ کنند.

وی خاطرنشان کرد: گروه های تروریستی و گروه های خارجی و داخلی که در ورای انفجارهای اخیر عراق قرار دارند می خواهند که عراق به نقطه اول خود بازگردد و گرفتار جنگ داخلی و طائفه ای شود.

"شیخ عباس علی" خطیب جمعه فلوجه نیز از مسئولان و فرماندهان سرویس های امنیتی عراق خواست که در مورد این انفجارها به ملت عراق توضیح دهند و آنها را توجیه کنند.

وی همچنین بر ضرورت هوشیاری در برابر طرح های تروریستی و برانگیختن اختلافات طائفه ای در عراق هشدار داد.

خاطرنشان می شود که کرکوک و موصل طی روزهای اخیر شاهد انفجارهای متعد بودند که در نتیجه آن ده ها نفر کشته و زخمی و بسیاری از خانه ها ویران شدند.