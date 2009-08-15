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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۱۳

کشتی جام زیلکوفسکی /

تیم کشتی آزاد ایران با 4 مدال طلا و 3 نقره قهرمان شد

تیم کشتی آزاد ایران با 4 مدال طلا و 3 نقره قهرمان شد

در پایان رقابت‌های بین‌المللی جام زیلکوفسکی لهستان که با شرکت 24 کشور برگزار شد تیم ایران با کسب 4 مدال طلا و سه مدال نقره و کسب 67 امتیاز به مقام قهرمانی این رقابت‌ها دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابتها روزهای پنجشنبه و جمعه در شهر ورشو لهستان برگزار شد. در روز دوم این رقابت‌ها در وزن 74 کیلوگرم صادق گودرزی در دیدار فینال موفق شد با نتیجه 3- صفر آسرف علی‌ اف از آذربایجان را شکست دهد و به مدال طلا دست یابد.

در وزن 84 کیلوگرم احسان لشگری در دیدار فینال با نتیجه 3- 1 آلبرت ساریتوف از روسیه را شکست داد و صاحب گردن‌آویز طلا شد.

در وزن 120 کیلوگرم نیز فردین معصومی موفق شد در دیدار فینال مارید موتالیموف از قزاقستان را با نتیجه 4- صفر شکست دهد و به مدال طلا دست یابد.

در وزن 60 کیلوگرم نیز مراد محمدی در دیدار فینال با نتیجه 4- 3 مغلوب هایبولا سالوف از آذربایجان شد و به مدال نقره رسید.

به این ترتیب تیم کشتی آزاد ایران با کسب 4 مدال طلا و 3 مدال نقره با 67 امتیاز قهرمان شد و تیم‌های روسیه با 55 و آذربایجان با 35 امتیاز دوم و سوم شدند.

کد مطلب 929628

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