امکانات خط 3 اتوبوسهای تندرو تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان عباسی با اعلام این خبر افزود: خط 3 اتوبوس های تندرو از پایانه خاوران درجنوب شرق تهران شروع و به پایانه علم و صنعت درشمال شرق تهران وصل می شود.

وی اظهارداشت: بخشی از مسیر این خط ویژه از خیابان سی متری نیروی هوایی و خیابان امامت می گذرد . درهفته های گذشته طرحهای مختلفی در این بخش از مسیر خط 3 اتوبوسهای تندرو انجام شد و با اجرای این طرح ،امکانات مختلف خط تکمیل و به بهره برداری رسید .

این مقام مسئول در منطقه 13 تهران به بخشی از فعالیت های انجام شده اشاره کرد و گفت : نوسازی روکش آسفالت ، نصب نرده ، نصب سرپناه های مدرن و مجهز ایستگاه و... ازجمله اقدام هایی بود که درهفته گذشته انجام شد .

عباسی به واگذاری کامل مدیریت اتوبوسرانی و تاکسیرانی منطقه به این معاونت خبرداد و افزود : متولیان رسیدگی به گلایه ها و شکایت های شهروندان از ناوگان حمل ونقل عمومی معاونت حمل ونقل وترافیک است به همین دلیل شهروندان هرگونه شکایتی را می توانند ازطریق سامانه های 1888 یا 137 اطلاع دهند و یا باشماره مستقیم 77429559 برای اتوبوس رانی و شماره 77982636 برای تاکسیرانی تماس بگیرند تا به مشکلات آنها رسیدگی شود .

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 13 تهران خاطرنشان کرد: مدیریت شهری تلاش کرده است تا با ایجاد خطوط اتوبوس های تندرو ، توسعه مترو و ساماندهی خطوط تاکسیرانی موجب افزایش تمایل شهروندان به استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومی شود .