ساخت شهرک های اقامتی برای فرهنگیان در مشهد ، اصفهان و شیراز

علیرضا علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: درصدد هستیم با ایجاد یک شهرک اقامتی بزرگ در مشهد، هر استانی برای خودش زائر سرایی داشته باشد تا فرهنگیان بتوانند به هنگام حضور در این شهر مقدس ، اقامت خیلی خوبی داشته باشند و به دنبال توافق با مسئولان خراسان رضوی جهت ایجاد این مجتمع هستیم.
وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: همچنین به دنبال سرمایه گذاری بلند مدت برای ایجاد امکانات رفاهی برای سفرهای زیارتی و سیاحتی فرهنگیان هستیم .
علی احمدی خاطرنشان کرد: در اصفهان زمین این مکان فراهم شده است و اکنون به دنبال تهیه زمین در شیراز و همدان برای ایجاد این مجموعه بزرگ اقامتی هستیم که ممکن است ساخت آن پنج سال به طول انجامد.
وی خاطر نشان کرد: البته هم اکنون کلیه سازمان های آموزش و پرورش استان های کشور مکانی را در مشهد برای اقامت تابستانی فرهنگیان آن استان تدارک دیده اند .
وزیر آموزش و پرورش در خصوص حضورش در دولت دهم تاکید کرد: من یک معلم دانشگاه هستم که چه در دولت باشم و چه در دانشگاه، همه آن کارها مهم است.
وی ادامه داد: از خدا خواستیم لیاقت و توفیق خدمت داشته باشیم و جایگاه و رده آن به تصمیم رئیس جمهور و مسئولان ذی ربط و تأیید مجلس مرتبط می شود.
وی با تأکید بر احیای معاونت پرورشی، آن را نیاز آموزش و پرورش و یکی از مطالبات اساسی و به حق جامعه دانست و خاطرنشان کرد: قبل از همه چیز ما نیاز به یک رویکرد جامع به فعالیت های پرورشی داریم.
وزیر آموزش و پرورش گفت: یک معلم باید در نقش آموزشی هم کار علمی و پژوهشی و هم در کارکرد پرورشی، نقش تربیتی و اخلاقی را برای فرزندان ما داشته باشد.
وی ادامه داد: باید معلمان پرورشی را مأموریت دهیم تا استعدادهای برتر پرورشی را درهمه حوزه ها چون خلاقیت و نوآوری، کارآفرینی، قرآنی، فرهنگی، هنری، تربیت بدنی و همه ابعاد حقوقی مربوط به آن شناسایی کنند.
وی گفت: باید در کنار مدرسه، مجموعه هایی ایجاد شود تا به عنوان مکمل مدرسه، ایفاگر نقش تربیتی داشته باشند.
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