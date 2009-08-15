رحیمی مسافر دانمارک شد/ مسابقه انتخابی در وزن 84 کیلوگرم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم ایران در جام زیلکوفسکی لهستان در تمامی اوزان بجز وزنهای 55 و 84 کیلوگرم راهی رقابتهای قهرمانی جهان در دانمارک می شود.

در وزن 55 کیلوگرم پس از شکست دباغی در دیدار فینال جام زیلکوفسکی مقابل نفر سوم تیم روسیه کادر فنی تیم ملی تصمیم گرفت حسن رحیمی دارنده مدال طلای جوانان جهان در ترکیه راهی دانمارک کند.

در وزن 84 کیلوگرم عملکرد درخشان لشکری در جام زیلکوفسکی لهستان و جمال میرزایی در جام حیدرعلی اف آذربایجان باعث شده کادر فنی تیم ملی تصمیم بگیرد تا برای رعایت عدالت در انتخاب ملی پوش وزن 84 کیلوگرم یک مسابقه انتخابی را در این وزن برگزار کند تا نفر برتر راهی رقابتهای جهانی دانمارک شود.

تیم ملی کشتی آزاد ایران روزهای 30 شهریور تا اول مهرماه در رقابتهای قهرمانی جهان درشهر هرنینگ دانمارک شرکت می کند.