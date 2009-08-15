کشورهای زیادی آماده فروش هواپیما به ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، ارسلان فتحی پور پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود:‌ کمیسیون اقتصادی مجلس در حال تدوین قوانینی به منظور اصلاح الگوی مصرف است که روزهای آینده به صحن علنی ارسال می شود.

وی با اشاره به ارزان بودن انرژی و بالا بودن مصرف در کشور، تصریح کرد: در صورتی که جلوی هزینه‌های اضافی در کشور گرفته شود، پول هنگفتی صرفه جوئی شده و پروژه های زیربنایی بسیاری به اجرا در خواهد آمد.

فتحی پور با تاکید بر تدوین قوانین جدید در راستای اصلاح الگوی مصرف گفت: کشور ما به دلیل انرژی ارزان و مصرف بالا، جزء کشورهای پرمصرف است و اگر جلوی هزینه‌های هنگفت را بگیریم به یک بودجه خوب در کشور دست پیدا می‌کنیم و می‌توانیم کارهای زیربنایی خوبی در کشور انجام دهیم.

فتحی‌پور درباره موضع مجلس نسبت به سوانح اخیر هوایی گفت: این حوادث و سوانح اخیر گرچه یک اتفاق بود اما هشداری بود برای همه ما که با آمادگی و پیش‌بینی‌های به موقع، از بروز اتفاقات مجدد و ناگوار و تلفات بیشتر جلوگیری شود.

وی درباره خرید هواپیمای غیرروسی اظهار داشت: برای خرید هواپیما و اینکه از کدام کشورها خریداری شود، پیشنهاداتی داده شده که امیدواریم با تعامل و ارتباط خوبی که با برخی از کشورها داریم، هواپیمای نو خریداری و جایگزین ناوگان فعلی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: درحال حاضر با توجه به وضعیت بحران مالی که در جهان به وجود آمده، قیمت هواپیما پایین آمده و خیلی کشورها تمایل دارند که هواپیماهای خود را به ایران بفروشند.

وی درمورد لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها نیز گفت: اگرچه در دو مسئله حمایت از دهک‌ها و جبران اصلاح قیمت‌ها با دولت تا حدی اختلاف نظر داشتیم ولی در نهایت رسیدگی به لایحه به اتمام رسید و امیدواریم تصویب این لایحه بتواند مشکلات اساسی و زیربنایی اقتصاد کشور را حل کند.

فتحی‌پور افزود: انتظار این است که با تصویب این لایحه، رشد اقتصاد کشور، توزیع عادلانه ثروت، افزایش توان خرید دهک‌های پایین کشور و حمایت از آنها محقق شود.

این عضو فراکسیون تعاون مجلس در پایان در رابطه با ادغام وزارت تعاون خاطرنشان کرد: باتوجه به اجرای اصل 44 بخش تعاون باید توانمند شود و وزارت تعاون نیز تنها از طریق باقی ماندن در جایگاه مستقل فعلی خود می تواند سهم 25 درصدی خود را از اقتصاد ملی به دست گیرد.