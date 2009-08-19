6 هزار زندانی در ماه مبارک رمضان به مرخصی می روند

محمود سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همه ساله در ماه مبارک رمضان تعدادی از زندانیان که شرایط لازم را دارا هستند به مرخصی می روند که امسال نیز پیش بینی می شود با مرخصی بین 5 تا 6 هزار زندانی موافقت گردد.

این اظهارات در حالی از سوی سالارکیا مطرح می شود که رئیس پشیین قوه قضائیه در سال گذشته بخشنامه ای مبنی بر اعطای مرخصی به محکومان زندانی صادر و به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ نمود.

بر اساس این بخشنامه زندانیان محکوم به حبس، محکومین به حبس از ده تا 15 سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس ، محکومین به حبس پنج تا ده سال به شرط تحمل حداقل یکسال حبس ، محکومین به حبس کمتر از پنج سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس ، زندانیانی که صرفا به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی تحمل کیفر می‌کنند ، محکومین به جزای نقدی که مقدار باقی‌مانده آن بیش از 30 میلیون ریال و کمتر از دویست میلیون ریال می ‌باشد به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس ، محکومین به‌جزای ‌نقدی‌ که‌ مقدار باقی‌مانده آن کمتراز سی میلیون ریال است به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس، زندانیان دارای جرائم غیرعمدی، محکومیتهای مالی و یا بیماران صعب‌العلاج،کلیه زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه ناشی از جرائم غیرعمدی و یا مدیونیتهای مالی در زندانها بسر می‌برند و یا به تشخیص پزشک قانونی یا معتمد دارای بیماری صعب‌العلاج می‌باشند، صرفنظر از مدت اقامات آنان در زندان، از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند شد.

گفتنی است ، در ماه رمضان سال گذشته در حدود 5 هزار زندانی به مرخصی رفتند.

معاون دادستان تهران در امور زندانها در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اهمیت بحث مرخصی زندانیان گفت: دوره مرخصی فرصت مناسبی برای زندانیان جهت جلب رضایت شکات است و باید همواره این موضوع در دستگاه قضائی مورد توجه باشد.

سالارکیا در پایان خاطر نشان کرد: محکومان مالی و زندانیانی که به دلیل جرائم غیر عمد در زندانها بسر می برند مشمول مرخصی در ماه مبارک رمضان می شوند.