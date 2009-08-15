محمدرضا مفیدی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: در حال آماده‌سازی برنامه‌های تولید پروژه هستیم که فیلمبرداری بیشتر صحنه‌های آن در مالزی انجام می‌شود. در مرحله جدید تولید این کار هنوز حضور بازیگری قطعی نشده و به زودی عوامل تولید آن مشخص می‌شوند.

"شب استوایی" پیشتر قرار بود اوایل تابستان کلید بخورد که تولید آن به دلایلی به تعویق افتاد. از راستگفتار این روزها فیلم سینمایی "پسر تهرونی" با بازی امین حیایی، محمدرضا شریفی‌نیا، شیلا خداداد، سارا خوئینی‌ها، طناز طباطبایی و فلامک جنیدی اکران شده است.