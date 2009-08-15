کوهنوردان ایتالیایی در آذربایجان شرقی/ 6 ساعت معطلی برای کارت سوخت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این گردشگران که هفته پیش از طریق مرز بازرگان وارد ایران شده اند، قصد دارند در سفری 17 روزه به کوه های مهم کشور صعود کنند.

این گردشگران ایتالیایی در اولین گام، در روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته به ارتفاعات قلعه بابک در شهرستان کلیبر و همچنین کوه سهند صعود کردند.

«روبرتو» راهنما و مطلع این گروه، که پیش از این نیز سفرهایی به کشورمان را تجربه کرده است، از حضور مجددش در ایران ابراز خرسندی کرد و گفت: سال قبل برای تعیین محل ها و شناسایی مسیری که امسال برای دیدن آن آمده ایم به ایران سفر کردم اما ایران را با ده ها سفر هم نمی توان به طور کامل دید و به طور قطع هنوز جاهای دیدنی زیادی در ایران هست که آنها را ندیده ایم.

به گفته وی، اقلیم گوناگون و متنوع ایران همچنین امنیت خاطری که مسافران در هنگام سفر از آن برخوردارند، از ویژگیهای منحصر به فرد و ارزشمند کشور ایران محسوب می شود.

این کوهنورد حرفه ای افزود: همین دلایل باعث شد گروهی متشکل از 50 خانم و آقای ایتالیایی را برای دیدن جاذبه های ایران و حضور در کوهها و دشت ها و صحراهای ایران به اینجا بیاورم.

روبرتو که سالهاست برای دیدن جاذبه های طبیعی کشورهای مختلف، به نقاط دور و نزدیک جهان سفر کرده، سفر به ایران را یکی از سفرهای لذت بخش و به یاد ماندنی خود معرفی کرد و گفت: در جاهای مختف ایران هر چه بخواهی هست. ما شبی را در ارتفاعات کلیبر در سرمای عجیبی که در تابستان وجود داشت سپری کردیم و چند روز دیگر قرار است گرمای طاقت فرسای کویر ایران را تجربه کنیم و این تنوع همزمان به واقع شگفت آور است.

وی از طرف خود و همراهانش از تمام کسانی که در جریان این سفر به آنها کمک کرده اند تشکر کرد و تصریح کرد: در بازگشت به کشورم و سایر کشورهایی که در آنها حضور خواهم داشت، از زیبایی و تنوع اقلیمی ایران و مردم مهربان آن سخن خواهم گفت تا علاقمندان با سفر به ایران این جاذبه ها را از نزدیک ببینند.

تهیه کارت سوخت برای گازوئیل خودروها مشکل توریستهای کوهنورد

روبرتو در عین حال با انتقاد از برخی ناهماهنگی ها و مشکلات پیش روی آنها در این سفر گفت: یکی از مشکلاتی که پیش روی گروه ما قرار گرفته، مشکل تهیه کارت سوخت گازوئیل برای خودروهاست.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه گروه کوهنوردی ما با 24 دستگاه خودرو ایتالیایی به ایران سفر کرده اند، مجبور به تهیه این کارت شده و بیش از شش ساعت در مرز وقت از دست داده اند.

روبرتو در این مورد گفت: در توضیحی که به ما داده شد، متوجه شدیم که گویا این هماهنگی باید ما بین سازمان گردشگری و شرکت نفت ایران به وجود بیاید تا به ماشینهای خارجی که وارد ایران می شود با سهولت بیشتری کارت سوخت گازوئیل تعلق بگیرد.

وی باتوجه با اهمیت زمان برای مسافران به خصوص گردشگران خارجی، خواستار توجه بیشتر و حل این مشکل از سوی مسئولان ایرانی برای سهولت سفر به ایران شد.

این گروه 50 نفره پس از ترک آذربایجان شرقی برای صعود به ارتفاعات الموت راهی استان قزوین شدند.