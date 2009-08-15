  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۵۵

فاضل به مهر خبر داد:

برنامه بازنگری شده دندانپزشکی مهر ماه سال آینده اجرایی می شود

برنامه بازنگری شده دندانپزشکی مهر ماه سال آینده اجرایی می شود

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی با اشاره به برنامه بازنگری دندانپزشکی و بررسی اضافه شدن واحد اخلاق پزشکی به این رشته گفت: پیش بینی می شود برنامه بازنگری شده رشته دندانپزشکی در مهر ماه سال آینده اجرا شود.

دکتر اکبر فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه های بازنگری دکتری حرفه ای دندانپزشکی به طور تدریجی و با کمیته های راهبردی متعدد در حال انجام است و به همین منظور کارگاه های متعددی برگزار می شود تا فعالیتها در کنار هم پیش روند. 

وی اضافه کرد: در آخرین کارگاه بازنگری، بخش اخلاق پزشکی و اضافه شدن این واحد در دکتری حرفه ای دندانپزشکی مدنظر قرار گرفته است که هدف از اضافه کردن این واحد تبیین در اهداف میان مدت، برنامه راهبردی و محتوای درسی است. در واقع واحد اخلاق پزشکی در کنار این سه محور تعریف می شود.

فاضل گفت: برای این منظور از کلیه دانشکده های دندانپزشکی که دارای درس اخلاق پزشکی هستند، خواسته شد که مشترکات این واحد را در کارگاهی بررسی کنند و با توجه به حضور تیم اجرایی بازنگری در این کارگاه، این موضوع جمع بندی شده است و پس از نهایی شدن به دانشگاهها اعلام می شود.

وی با اشاره به بخشهای دیگری که در مورد پروسه بازنگری دکتری حرفه ای دندانپزشکی در حال انجام است، گفت: هم اکنون این پروسه در مرحله وزن دهی به محتوا و توانمندی ها است و کمیته های راهبردی بر اساس توانمندی ها به نتیجه نهایی دست می یابند.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی اظهار داشت: پیش بینی می شود پس از طی پروسه نهایی بازنگری و ارائه نتایج آن به دانشگاهها و جمع آوری نظرات دانشگاهها، این برنامه آموزشی در مهرماه سال 89 قابلیت اجرایی پیدا کند. 

کد مطلب 929655

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها