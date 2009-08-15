برنامه بازنگری شده دندانپزشکی مهر ماه سال آینده اجرایی می شود

دکتر اکبر فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه های بازنگری دکتری حرفه ای دندانپزشکی به طور تدریجی و با کمیته های راهبردی متعدد در حال انجام است و به همین منظور کارگاه های متعددی برگزار می شود تا فعالیتها در کنار هم پیش روند.

وی اضافه کرد: در آخرین کارگاه بازنگری، بخش اخلاق پزشکی و اضافه شدن این واحد در دکتری حرفه ای دندانپزشکی مدنظر قرار گرفته است که هدف از اضافه کردن این واحد تبیین در اهداف میان مدت، برنامه راهبردی و محتوای درسی است. در واقع واحد اخلاق پزشکی در کنار این سه محور تعریف می شود.

فاضل گفت: برای این منظور از کلیه دانشکده های دندانپزشکی که دارای درس اخلاق پزشکی هستند، خواسته شد که مشترکات این واحد را در کارگاهی بررسی کنند و با توجه به حضور تیم اجرایی بازنگری در این کارگاه، این موضوع جمع بندی شده است و پس از نهایی شدن به دانشگاهها اعلام می شود.

وی با اشاره به بخشهای دیگری که در مورد پروسه بازنگری دکتری حرفه ای دندانپزشکی در حال انجام است، گفت: هم اکنون این پروسه در مرحله وزن دهی به محتوا و توانمندی ها است و کمیته های راهبردی بر اساس توانمندی ها به نتیجه نهایی دست می یابند.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی اظهار داشت: پیش بینی می شود پس از طی پروسه نهایی بازنگری و ارائه نتایج آن به دانشگاهها و جمع آوری نظرات دانشگاهها، این برنامه آموزشی در مهرماه سال 89 قابلیت اجرایی پیدا کند.