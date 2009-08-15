سند ساماندهی اسکان غیررسمی استان کردستان تدوین شد

محمد رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای ساماندهی وضعیت اسکان های غیررسمی و همچنین مقابله با پدیده حاشیه نشینی، سند اسکان غیررسمی استان کردستان تدوین شده است.

وی ادامه داد: در این سند که در حال تصویب در وزارت مسکن و شهرسازی است وضعیت اسکان های غیررسمی در تمامی نقاط شهری استان مورد بررسی قرار گرفته و در کنار آن پیشنهادات و طرح های مختلفی برای ساماندهی این مهم نیز ارائه شده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان با اشاره به اینکه ارائه راهکارهایی برای افزایش تعامل بین بخشی در میان سازمان ها و ادارات دولتی مرتبط با موضوع از جمله مهمترین بخش های این سند به شمار می رود، عنوان کرد: متاسفانه در طول چهار سال اخیر که بحث ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی مطرح شده یکی از مشکلات ما عدم همکاری و تعریف وظایف مشخص برای سازمان های مرتبط با موضوع است.

رسولی افزود: در این سند ملی تمامی جوانب کار مورد بررسی قرار گرفته و وظایف دستگاه ها و سازمان های دولتی و سهم بخش خصوصی نیز کاملا مشخص شده است.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح های بانک جهانی در خصوص ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی در شهر سنندج گفت: مبلغ 140 میلیارد ریال اعتبار برای ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی در شهر سنندج و از محل اعتبارات بانک جهانی در نظر گرفته شده است که از سال گذشته تا کنون پروژه های مورد نظر برای هزینه این اعتبارات آغاز شده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسای با اشاره به مهمترین پروژه های در دست ساخت در محله های حاشیه نشین شهر سنندج خاطرنشان کرد: طرح بهسازی و بازسازی معابر، ساماندهی شبکه های آب آشامیدنی و فاضلاب، ایجاد فضای سبز و احداث فضاهای آموزشی و کتابخانه، احداث سالن های ورزشی و ... از جمله مهمترین پروژه های در دست ساخت می باشند.

رسولی در پایان مشارکت و همکاری بخش خصوصی در اجرای این طرح ها را بسیار مهم خواند و افزود: هر اندازه که مردم در احرای این طرح مشارکت داشته باشند، میزان موفقیت آن نیز افزایش خواهد یافت.