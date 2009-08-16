رحمان سیفیآزاد درباره برنامههای گروه نمایش و فیلم در ماه رمضان به خبرنگار مهر گفت: برنامه ترکیبی "رمضان بازآیی" در ماه رمضان پخش میشود. این برنامه از نظر مولانا به اخلاق میپردازد. همچنین چهار مجموعه برجسته ماه رمضان سالهای گذشته در برنامه "یک فیلم یک تجربه" در ماه رمضان نقد و بررسی میشود.
وی در ادامه افزود: در این برنامه مجموعههای "او یک فرشته بود"، "میوه ممنوعه"، "صاحبدلان" و "خانه به دوش" نقد و بررسی میشود. این چهار مجموعه در سالهای گذشته جزو سریالهای پر مخاطب ماه رمضان بوده و هر کدام از آنها در ژانرهای مختلف توانستند ذهن مخاطب را درگیر کنند. برنامه "دو قدم مانده به صبح" هم با فضای معنوی ماه رمضان روی آنتن میرود.
مدیر گروه نمایش و فیلم شبکه چهار درباره پخش مجموعه "آواز در باران" گفت: با توجه به اینکه موضوع این مجموعه حوادث انقلاب است، به همین دلیل در زمان مناسب پخش میشود. تعدادی تئاتر تلویزیونی برگزیده خارجی هم دوبله و بعد از ماه رمضان روی آنتن شبکه چهار میرود.
سیفیآزاد خاطرنشان کرد: سه فیلم تلویزیونی از جمله "ژرفا" و "زندگی" هم آماده پخش داریم. تئاترهای تلویزیونی همچون "هویت" هم برای پخش از شبکه چهار آماده میشود. مجموعه "رازهای ناگفته خورشید پیرالموت" هم حتماً امسال ساخته میشود.
وی درباره اینکه بعد از نمایش "هتل پلازا" دیگر نمایشهای روی صحنه برای پخش ضبط نشده، توضیح داد: شبکه چهار همچنان علاقمند به ضبط و پخش نمایشهای روی صحنه است، اما بعد از "هتل پلازا" نمایشی اجرا نشده که قابل پخش از تلویزیون باشد.
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