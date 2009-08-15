روایت یک عکاس از چای نوشیدن کیارستمی با پروست

کوروش رنجبر عکاس و شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کتاب جدیدش با نام "وقتی پروست با کیارستمی چای مینوشد" گفت: این کتاب شامل تعدادی از عکسهای من از عباس کیارستمی همراه با مقدمهای 30 صفحهای درباره این هنرمند و آثارش در عرصههای مختلف هنری به ویژه سینما است که به همت نشر "هزاره سوم اندیشه" چاپ خواهد شد.
وی ادامه داد: در این کتاب 29 عکس منتخب از بین 400 فریم عکسی آمده است که از کیارستمی در کارگاه فیلمسازی که وی چند سال پیش در کارخانه چای ندا در لاهیجان برگزار کرده بود، گرفتهام. در مقدمه این کتاب درباره سینمای کیارستمی، حواشی سینمای او و دیگر هنرهایش، مروری بر آثار سینماییاش از ابتدا تا کنون همراه با خلاصه داستان آثارش، بخشهایی از گفتگوهای برخی اهالی سینما درباره کیارستمی، خلاصهای از اتفاقات کارگاه چای لاهیجان و ... نوشتهام.
این عکاس درباره فرم و محتوای عکسها توضیح داد: این عکسها کیارستمی را در آن کارگاه به نمایش میگذارد و هم پرتره هم عکسهای محیطی را دربر میگیرد. بخشی از آن کارگاه در باغ چای گذشت که تعدادی از عکسها به حضور کیارستمی در باغ چای در کنار شرکت کنندگان در کارگاه اختصاص دارد.
رنجبر درباره کارهای دیگرش در حوزه ادبیات و کتاب گفت: پس از چاپ کتاب "وقتی پروست با کیارستمی چای مینوشد" تصمیم دارم مجموعههای کوچکی از عکسهایم با سوژههای مختلف از انتزاعی گرفته تا کلوزآپهایی که در آنها با نور و فرم بازی شده است، به چاپ رسانم.
وی در پایان از احتمال چاپ یک مجموعه شعر نیز خبر داد و بیان کرد: قصد دارم گزیده ای از اشعارم را که از سال 79 تا کنون سرودهام در کتابی به نام "هزار بار از تو غمگینترم" منتشر کنم.
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