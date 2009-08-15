به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و توسعه رسانه‌های وزارت ارشاد که مسئولیت برپایی این نمایشگاه را به عهده دارد با بیان این مطلب گفت: به جهت اینکه عکس در مطبوعات و رسانه‌ها و به ویژه رسانه های مکتوب جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد به پیشنهاد دبیرخانه جشنواره مقرر شد نمایشگاه و مسابقه عکسی از آثار برگزیده ارسالی توسط علاقمندان به این حوزه برگزار شود که به همین منظور فراخوانی منتشر شد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به حضور علاقمندان در این برنامه و ارتقای محتوا و کیفیت نمایشگاه مطبوعات افزود: برترین آثار ارسال شده در نمایشگاهی که در حاشیه جشنواره مطبوعات برگزار می‌شود، به نمایش درخواهد آمد و به نفرات برتر جوایز ارزنده‌ای اهدا می‌شود.

شمشیری درباره ویژگیهای این نمایشگاه گفت: ویژگی مهم این نمایشگاه این است که عکسهایی در آن به نمایش درخواهد آمد که حاصل کار عکاسانی است که در مطبوعات کثیرالانتشار و همچنین خبرگزاری‌ها و سایتها مشغول به کارند و طبعاً نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات فرصت مناسبی برای نمایش و در معرض عموم قرار دادن این عکسها فراهم می‌آورد. لذا عکاسان مایلند از این فضا و فرصت برای نمایش عکسهای خود استفاده کنند.

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و توسعه رسانه‌های وزارت ارشاد در خصوص چگونگی شرکت عکاسان در این نمایشگاه گفت: عکاسان با حداقل 3 و حداکثر 5 اثر خود به صورت عکس چاپ شده با اندازه حداقل 30 در 40 و با ارسال عکسهای دیجیتال با کیفیت 300 dpi و همین اندازه می‌توانند در این مسابقه و نمایشگاه شرکت کنند.

شمشیری درباره مزایا و جوایز نفرات برتر نیز افزود: عکسهای به نمایش درآمده مورد داوری قرار می‌گیرد و مقرر شد که به عکسهای برتر جوایزی تعلق بگیرد که نوع و مقدار آن به زودی اعلام خواهد شد. پیش بینی ما این است که همزمان با ادامه کار نمایشگاه بین المللی مطبوعات برنامه‌ای را در حاشیه این نمایشگاه با شرکت عکاسان پیشکسوت و مسئولان عرصه و سایر فعالان رسانه‌ای تدارک ببینیم که طی آن جوایزی به صاحبان عکسهای برتر اعطا خواهد شد.