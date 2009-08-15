پنج میلیارد ریال برای طرح گردشگری مختومقلی فراغی هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی صبح شنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: این اعتبار برای ساماندهی طرح گردشگری و ایجاد امکانات در محوطه آرامگاه مختومقلی فراغی هزینه شده است.

وی اظهار داشت: نگاه به حوزه گردشگری، رویکرد جهانی بوده و میزان اعتبارات این بخش به 70 میلیارد ریال رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته 50 طرح گردشگری با 70 میلیارد ریال اعتبار در استان اجرا شد که شامل سرویسهای بهداشتی، تکمیل کمپها، ساماندهی تفرجگاهها، زیرساختها، ساماندهی سواحل، ایجاد و راه اندازی موزه ها بوده است.

به گفته فعالی، در هفته دولت سال جاری 33 طرح گردشگری و میراث فرهنگی در استان به بهره برداری می رسد که این تعداد طرح در سال گذشته 11 طرح بوده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان بیان داشت: اولویتهای گردشگری در استان تعریف شده و مناطق زیبا و پرجاذبه استان نیز شناسایی شده است.

وی یادآور شد: در سالهای اخیر در زمینه ساخت هتل و اقامتگاه در استان تلاشهای زیادی صورت گرفته است و به عنوان نمونه چند سال قبل در علی آباد کتول، هتلی وجود نداشت و اکنون یک هتل در منطقه فعالیت دارد.

وی عنوان کرد: برای آبشار کبودوال علی آباد کتول هشت میلیارد ریال تا به امروز برای ساماندهی و اجرای طرحهای گردشگری در منطقه هزینه شده است.