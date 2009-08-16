رهاسازی یک میلیون قطعه بچه ماهی در پشت سد شهید کاظمی سقز

محمد پیشداد در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای بازسازی ذخایر آبزی بیش از یک میلیون قطعه بچه ماهی گرم از خانواده کپور در پشت سد شهید کاظمی شهرستان سقز رهاسازی شده است.

وی با اشاره به هدف از انجام این مهم عنوان کرد: هدف اصلی از این کار بالا بردن تولید در واحد سطح همچنین بالا بردن ظریب بازماندگی ماهیان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سقز بیان داشت: در حال حاضر 300 نفر از صیادان این شهرستان در بخش صید ماهی از دریاچه پشت سد شهید کاظمی مشغول فعالیت هستند که باتوجه به رهاسازی ماهی در آستانه فصل پائیز امیدواریم که امسال شاهد صید بیشتری در این محل باشیم.

پیشداد با اشاره به صید سالانه دو هزار تن انواع ماهی در دریاچه پشت سد شهید کاظمی سقز عنوان کرد: از انواع ماهی های صید شده در دریاچه پشت این سد می توان به ماهی کپور معمولی، بیگ هد، آمور و فیتوفاک اشاره کرد.

وی در پایان با اشاره به افزایش نظارتهای صورت گرفته در خصوص مقابله با صید غیرمجاز در دریاچه سد شهید کاظمی گفت: با همکاری سازمان های مرتبط با موضوع طرح تشدید برخورد با صید غیرمجاز در پشت سد به اجرا در آمده و مردم محلی نیز همکاری بسیار خوبی با ماموران ما داشته اند.