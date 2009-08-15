462 هزار تن کالا از مرز مهران به کشور عراق صادر شد

ولی الله حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این میزان کالا به ارزش 326 میلیون دلار بوده که از مرز بین المللی مهران به کشور عراق صادر شده است.

وی بیان داشت: این میزان صادرات کالا طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 37 درصد و از لحاظ ارزش اقتصادی 26 درصد رشد داشته است.

این مسئول با اشاره به اینکه طی این مدت 680 هزار نفر از مرز مهران تردد داشته اند، خاطرنشان کرد: از این تعداد 505 هزار و 467 نقر ایرانی و مابقی خارجی بوده اند.

حیاتی عنوان کرد: روزانه دو هزار و 500 زائر و 700 کامیون حامل کالاهای ایرانی از مرز مهران به کشور عراق تردد دارد.

این مسئول از ممنوع بودن تردد انفرادی زوار به عتبات عالیات خبر داد و گفت: تردد انفرادی زوار در حال حاضر در مرز مهران ممنوع است.

استان ایلام دارای 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است.