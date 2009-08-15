بانک اطلاعات پانسیون ها و مراکز اقامت موقت خراسان رضوی تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید مسعود منتجبی پیش از ظهر شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: اطلاعات شناسنامه ای پانسیون ها و مراکز اقامتی موقت به منظور تهیه بانک اطلاعاتی آن تهیه شده است.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: اطلاعات گردآوری شده شامل نام، وضعیت فعالیت، بهره بردار، مدیر واحد، تعداد اتاق، ظرفیت، نشانی، شماره تماس و مدت زمان اعتبار مجوز است.

منتجبی در خصوص جمع آوری این اطلاعات تصریح کرد: این کار در راستای افزایش هرچه بیشتر کیفیت خدمات به مسافرین و گردشگران همزمان با سراسر کشور در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون اطلاعات 45 واحد پانسیون با تعداد 23 سوئیت و 582 اتاق و با ظرفیت دو هزار و 850 نفر گردآوری شده است.