بوکس ایران جایگاه مناسبی در آسیا ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آناتولی گاوریلوف صبح شنبه در حاشیه سومین روز مسابقات بوکس قهرمانی کشور در جمع خبرنگاران در سالن سید رسول حسینی ساری افزود: به دنبال آن هستیم شرایطی را فراهم کنیم تا جوانان با انگیزه و مستعد ایران به عناوین برتر آسیا دست پیدا کنند.

گاوریلوف شرایط تیم ملی بزرگسالان بوکس ایران را مناسب دانست و ابراز امیدواری کرد: با تلاشی که صورت می گیرد در آینده پشتوانه های مناسبی در میان جوانان برای جایگزینی قهرمانان بزرگسال تیم ملی شناسایی شوند.

وی خاطرنشان کرد: نفرات برتر این رقابتها به عضویت تیم ملی جوانان در می آیند و امیدوارم با توجه به میزبانی ایران در مسابقات آسیایی، فدراسیون بوکس، شرایط مناسب تری را برای مجموعه تیم جوانان پدید آورد.

وی افزود: در حال حاضر پیشنهاد برپایی چندین اردوی خارجی و شرکت در چند مسابقه بین المللی به فدراسیون داده شده و امیدواریم در پایان این اردوها و مسابقات، نفرات تیم ملی جوانان را با آمادگی کامل به مصاف حریفان بفرستیم.

رقابت‌های بوکس قهرمانی کشور تا 28 مرداد ماه در سالن ورزشی سید رسول حسینی ساری ادامه دارد.