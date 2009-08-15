کمیته امداد غرب استان تهران هزینه بیماران خاص تحت پوشش را می پردازد

حسینعلی عروجی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر افزود: این اقدام در راستای هدف تکریم بیماران تحت پوشش کمیته امداد صورت می گیرد و کمیته امداد غرب استان تهران تلاش می کند در این زمینه تا حد امکان در خصوص بیماران خاص و صعب العلاج سایر موسسات نیز مساعدت داشته باشد.

وی ارائه خدمات بهداشتی را یکی از برنامه های اصلی بهداشت و درمان این نهاد عنوان کرد و ادامه داد: ارتقای آگاهی اقشار تحت پوشش در زمینه مسائل بهداشتی به منظور ارتقاء سلامت فرد، ساماندهی مراقبتها و خدمات بهداشتی و درمانی اولیه از طریق حمایتهای پزشک خانواده، ارتقای سطح بهداشت واحد های تابعه امداد، ارائه خدمات شامل بهداشت، تغذیه ، بهداشت دهان و دندان، واکسیناسیون و ... از برنامه های اصلی بهداشت و درمان کمیته امداد است.

این مسئول بیان کرد: کمیته امداد با توجه به نیاز ضروری محرومان جامعه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به محرومان تحت پوشش و نیازمندان غیر تحت پوشش را در زمره برنامه های اصلی خود قرار داده و تلاش می کند در این زمینه خدمات موثری ارائه دهد.

عروجی خاطرنشان کرد: مددجویان غرب استان تهران در صورت نیاز می توانند از خدمات بستری بیمارستانهای تهران نیز استفاده کنند.

وی یادآور شد: لازم است تا حد توان در جهت رفع نیاز نیازمندان و افراد تحت پوشش بکوشیم و در این راه به تکریم آنها نیز توجه ویژه ای داشته باشیم.