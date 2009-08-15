حسن حاجی‌ ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: 350 تن گوشت مرغ و 100 تن گوشت قرمز در دو سردخانه در اختیار این شرکت در حال حاضر ذخیره‌سازی شده است.

به گفته وی، 150 تن گوشت مرغ و 30 تن گوشت قرمز در سردخانه شاهرود و 200 تن گوشت مرغ و 70 تن گوشت قرمز در سردخانه سمنان ذخیره‌سازی شده است.

وی با اشاره به اینکه عرضه گسترده گوشت مرغ و قرمز در فروشگاه‌های استان سمنان با هدف تنظیم بازار آغاز شده است، گفت: روزانه حدود پنج تن گوشت مرغ و چهار تن گوشت قرمز از سردخانه‌ها خارج و تحویل فروشگاه‌ها می‌شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان سمنان تصریح کرد: این شرکت می‌تواند روزانه تا 15تن گوشت بین فروشگاه‌ها توزیع کند و توان جایگزینی گوشت مرغ و قرمز را دارد.

حاجی‌ ابراهیمی از عرضه گوشت سفید و قرمز با قیمت مناسب در سمنان خبر داد و گفت: در پی افزایش قیمت گوشت مرغ و قرمز در بازار این محصولات با هدف تنظیم بازار عرضه گسترده گوشت مرغ و گوشت قرمز در فروشگاه‌های استان سمنان آغاز شده است.