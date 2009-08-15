احتمال تغییر گزینه های کابینه تا آخرین لحظه وجود دارد

علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی درباره میزان صحت و سقم گزینه هایی که برای تصدی وزارتخانه های دولت دهم معرفی می شوند، اظهار داشت : این گزینه ها قطعی نیستند هرچند که ممکن است جنبه قطعیت نیز بیابند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا تا کنون گزینه وزارتخانه ای قطعی شده یا خیر، افزود: این امر به تکمیل بررسی ها منوط است و رئیس جمهور هنوز در حال انجام بررسی ها است.

جوانفکر ادامه داد: رئیس جمهور با توجه به فرصت زمانی که در اختیار دارد و تا آخرین فرصت برای تکمیل این بررسی ها استفاده می کند.

مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور همچنین در پاسخ به این سئوال که با توجه به برگزاری جلسه بین نمایندگان مجلس و رئیس جمهور ، آیا تعامل نمایندگان را با دولت در این خصوص مثبت ارزیابی می کنید یا خیر، گفت: برگزاری این جلسات همفکری و تبادل نظر بین رئیس جمهور و نمایندگان مجلس است که هر یک در چارچوب وظایف قانونی خود عمل می کنند به گونه ای که رئیس جمهور با سعه صدر دیدگاه های نمایندگان را شنیده است و باز هم می شنود.

وی اینگونه همفکری ها را مثبت ارزیابی کرد و افزود : تبادل نظر یک امر تمام شده نیست و به صورت مستمر ادامه دارد البته رئیس جمهور تصمیم نهایی را خود کامل می کنند.

جوانفکر ادامه داد: چنانچه این تبادل نظرات در جهت همفکری و هم اندیشی باشد، اشکالی ندارد و رئیس جمهور هم با همین نگرش و مثبت ارزیابی کردن این تعامل و همفکری این جلسه را برگزار کرد و البته این تعامل ادامه هم دارد.

مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور همچنین گفت: ادامه این رایزنی ها تا زمانیکه حدود اختیارات حفظ شود، اشکالی ندارد و به نفع فضای سیاسی کشور نیز هست.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا قرار است جلسات نمایندگان در این خصوص با رئیس جمهور ادامه یابد ؟ خاطرنشان کرد: به علت فرصت زمانی محدود در معرفی اعضای کابینه به مجلس ، شاید برگزاری جلسه دیگری ضرورت پیدا نکند اما نمایندگان مجلس در ارائه نظرات خود به رئیس جمهور آزاد هستند.

جوانفکر از اعلام زمان نهایی شدن فهرست پیشنهادی کابینه و ارائه آن به مجلس خودداری کرد.