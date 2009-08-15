تعیین تکلیف لایحه شرکتهای دانش بنیان تا یک ماه آینده/ لایحه تقویت شد

اسفندیار اختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: لایحه شرکتهای دانش بنیان در کمیته پژوهش و فناوری مجلس در دست بررسی است و در مراحل پایانی به سرمی برد. از این رو پیش بینی می شود نهایتا پس از معرفی وزیران تا یک ماه آینده به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و پس از آن با قید یک فوریت به صحن علنی مجلس ارائه شود.

وی با اشاره به اظهارات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مبنی بر پس گرفتن لایحه از مجلس در صورت تغییر اظهار داشت: محتوای لایحه که حمایت از شرکتهای دانش بنیان است تغییری نکرده است اما بعد حمایتی آن تقویت و در کمیته پژوهش و فناوری مجلس مشکلات قانونی آن برطرف شده است.

رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس گفت: این لایحه با بررسیهای به عمل آمده نسبت به قبل بیشتر قابلیت اجرایی پیدا کرده و به روح آن لطمه ای وارد نشده است.