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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۱۸

اختیاری به مهر خبر داد:

تعیین تکلیف لایحه شرکتهای دانش بنیان تا یک ماه آینده/ لایحه تقویت شد

تعیین تکلیف لایحه شرکتهای دانش بنیان تا یک ماه آینده/ لایحه تقویت شد

رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس شورای اسلامی از ارائه لایحه شرکتهای دانش بنیان تا یک ماه آینده به کمیسیون آموزش و پس از آن به صحن علنی مجلس خبر داد.

اسفندیار اختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: لایحه شرکتهای دانش بنیان در کمیته پژوهش و فناوری مجلس در دست بررسی است و در مراحل پایانی به سرمی برد. از این رو پیش بینی می شود نهایتا پس از معرفی وزیران تا یک ماه آینده به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و پس از آن با قید یک فوریت به صحن علنی مجلس ارائه شود.

وی با اشاره به اظهارات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مبنی بر پس گرفتن لایحه از مجلس در صورت تغییر اظهار داشت: محتوای لایحه که حمایت از شرکتهای دانش بنیان است تغییری نکرده است اما بعد حمایتی آن تقویت و در کمیته پژوهش و فناوری مجلس مشکلات قانونی آن برطرف شده است.

رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس گفت: این لایحه با بررسیهای به عمل آمده نسبت به قبل بیشتر قابلیت اجرایی پیدا کرده و به روح آن لطمه ای وارد نشده است.

کد مطلب 929703

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