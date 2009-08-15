دیدار سرپرست زائران ایرانی با مسئولان عمره 88

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد ری شهری در جلسه عوامل بعثه، کنسولگری، دفتر نمایندگی، ستاد و هیئت پزشکی اظهار کرد: هر کس باید بر اساس اخلاق اسلامی در پایان کار اعمال خود را مورد محاسبه قرار دهد که این محاسبه گاهی در محدوده وظایف شخصی مطرح است و گاهی نیز در محدوده وظایف کاری.

سرپرست زائران ایرانی خانه خدا گفت: بنابراین شایسته است همه بخش ها کارهای انجام داده ظرف این شش ماه را ملاحظه کنند و با یک مرور جدی کارها نقاط قوت و ضعف را پیدا کنند. هر کس به لحاظ اخلاق مدیریتی لازم است که یک ارزیابی از کار خود داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت تصریح کرد: انتظار بنده از همکاران در بخش های اجرایی و فرهنگی این است علاوه بر آن وظیفه تشکیلاتی اداری، خودتان هم از خودتان در دو بعد ارزیابی داشته باشد اول اینکه بین خودتان و خدا باشد چرا که کار شما ارزشی و معنوی است قطعاً اگر کار برای خدا باشد باید در رشد و تعالی معنوی انسال موثر باشد.

وی افزو: دوم اینکه با توجه به کسب تجربه از انجام وظیفه در سال جاری به این بیندیشیم که سال آینده در حد حیطه قدرت مان برای رفع مشکلات چه اقداماتی را انجام می دهیم.

حجت الاسلام ری شهری تصریح کرد: نسبت به آن کارهای خارج از حیطه قدرت بعثه و سازمان حج و زیارت مانند پروازها، مواد مخدر وضعیت مناسبات سیاسی بین دو کشور و مشکلات تحمیلی فرهنگی به زائران لازم است موارد را به مسئولان تصمیم گیرنده عمره گزارش دهیم باید جمع بندی در این موضوعات صورت بگیرد تا پس از تقدیم به رهبر معظم انقلاب منتظر نظر ایشان بمانیم که آیا با یان شرایط ادامه کار مصلحت است یا خیر.

در ابتدای جلسه حجت الاسلام و المسلمین بیات مسئول بعثه مقام معظم رهبری در عربستان با بیان اینکه عملیات عمره امسال با وجود فراز و نشیب های بسیار قابل قبول و روان بود، اظهار کرد: بسیاری از مشکلاتی که در طول این مدت شش ماه اتفاق می افتد به خصوص برای زائران معلول است که باید ریشه های آن را به صورت جامع و باتوجه به تمامی ابعاد عمره حل و برنامه ریزی شود.