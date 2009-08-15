20 طرح عمرانی در حوزه شهر ایلام در حال اجراست

عبدالله بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: از مهمترین این طرحها میدان ارغوان، تکمیل ساختمان شماره 2 آتش نشانی، بازسازی میدان 22 بهمن و ... است.

وی بیان داشت: برای اجرای این طرحها در مجموع 12 میلیارد و 267 میلیون ریال اعتبار هزینه می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه بزودی بخش عمده ای از این طرحها به بهره برداری می رسد، خاطرنشان کرد: توسعه زیر ساختهای شهر ایلام در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

بهادری عنوان کرد: شهردای ایلام برای توسعه زیر ساختهای شهر ایلام برنامه های مختلفی را تدوین کرده است که طبق برنامه ریزیهای انجام شده، مرحله به مرحله اجرا می شوند.

این مسئول یادآور شد: از دیگر برنامه های مهم شهرداری شهر ایلام زیباسازی شهر ایلام است که در این زمینه بازسازی میادین اصلی شهر در دستور کار قرار گرفته است.