چهار حلقه چاه نفت در بستر گتوند علیا پلمپ می شود

قربانعلی احمدی میرقائد در گفتگو با خبرنگار مهر در مسجدسلیمان با اشاره به پیش بینی آبگیری این سد تا ارتفاع 244 متر در سال آینده افزود: این شرکت در محدوده سد، چهار حلقه چاه نفتی و خطوط لوله دارد که از مدتی قبل، حفاری چاه های جایگزین و جابجایی خطوط لوله با حفظ حریم بستر رودخانه در دستور کار قرار گرفت.

وی اظهار داشت: برنامه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بر این است که مسدودسازی چاه های موجود و جمع آوری تاسیسات تا اواخر سال جاری به پایان برسد.

سد گتوند علیا در استان خوزستان در 30 کیلومتری شمال غربی شهرستان شوشتر و 12 کیلومتری شهر گتوند واقع شده و آخرین سدی است که بر روی رودخانه کارون احداث می شود.

شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان یک از پنج شرکت بهره برداری تابع شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است که گستره فعالیت آن در وسعت 27 هزار کیلومتر مربع در شمال استان خوزستان تمرکز دارد.