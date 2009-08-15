توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای برای ارتقای تولید حیاتی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس نیاوند، صبح شنبه در بازدید از مرکز فنی و حرفه ای گرگان افزود: چراکه سرمایه گذاریهای زیربنایی، افزایش ابزار وتجهیزات وسرمایه، بدون نیروی انسانی ماهر و کارآمد بدون استفاده خواهد ماند.

وی با تاکید بر اینکه توسعه جامعه در گرو رشد و توسعه نیروی انسانی اظهار داشت: آموزشهای مهارتی را لازمه و زیر ساخت پیشرفت کشور است.

وی خاطرنشان کرد: آموزشهای فنی و حرفه ای، انجام فعالیتهایی است که افراد را برای کسب مهارت و اشتغالزایی پایدار آماده می کند و توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای با توجه به فرایند تولید، امری حیاتی است.

نیاوند، آموزشهای فنی و حرفه ای را تلفیقی از علم، فن و هنر دانست و گفت:هدف از آموزشهای فنی و حرفه ای، افزایش سطح آگاهی، مهارتی و قدرت درک افراد و انجام کار مطلوب تر در محدوده وظایف شغلی است.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان بیان داشت: آموزش فنی و حرفه ای یکی از کارآمدترین آموزشها به افراد بوده و با شناسایی نیازهای جامعه و ایجاد بستر مناسب برای آموزش مهارت های مختلف و مورد نیاز، آینده درخشانی برای استان و نیروهای کارآمد فراهم خواهد شد.

وی یادآورشد: آموزش فنی و حرفه ای نقش توانمند سازی جامعه را برعهده دارد و باید با حداکثر استفاده از حداقل امکانات از منابع موجود بهترین استفاده را کرد.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان افزود: آموزش فنی و حرفه ای به واسطه ایجاد مهارت در افراد و توانمند سازی آنان زمینه های اشتغال و رفع بیکاری را فراهم می سازد که این امر موجب پیشگیری از آسیب های اجتماعی خواهد شد.

وی افزود: اداره کل فنی و حرفه ای استان باید در تداوم برنامه هایش برای تحقق سه استراتژی مهم سازمان شامل تقاضا محوری، برون سپاری و افزایش بهره وری تلاش کند.

به گفته نیاوند اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی و پرورش، بینش سیاسی و اجتماعی، شناخت بهتر استعداد و علاقه هنرجویان و ایجاد زمینه مناسب برای هدایت آنان به سمت اشتغال مفید، احراز آمادگی نسبت هنرجویان برای ادامه تحصیل در سطوح بالاتر از جمله اهداف کلی شاخه فنی و حرفه ای در کشور است.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان گفت:توجه به رشته های فنی و حرفه ای و تقویت مهارت‌های فنی و تخصصی، در اقتصاد استان نقش اساسی دارد و آینده درخشان اقتصادی کشور را نیز به همراه دارد.

نیاوند با اشاره به اینکه ریشه زیر ساخت‌های توسعه کشور نیروهای ماهر و کارآمد هستند، اضافه کرد: با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و توسعه رشته‌های فنی و صنعتی، آموزش فنی و حرفه‌ای یکی از ضرورت‌ها محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت بهبود وضعیت آموزش افزود: بهبود آموزشهای فنی و حرفه‌ای با فراهم کردن زمینه اشتغال جوانان و ارائه راهکارهای مناسب و عملی برای ارتقاء سطح آموزش از ضرورتها است.



به گفته نیاوند، افزایش توانمندی، خلاقیت و بکارگیری دانایی و دانش از جمله عواملی است که تاثیرات زیادی در مهارت آموزی و ایجاد امنیت شغلی دارند.



نیاوند با بیان اینکه نیروی انسانی ماهر و متخصص یکی از مهمترین و کارآمد ترین ابزار توسعه است افزود: در این رابطه مراکز آموزش فنی و حرفه ای نقش کلیدی و مهمی را ایفاء می کند.