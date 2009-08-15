دستگاهها با کمیته ویژه مجلس همکاری کنند /احتمال ارائه طرح تحقیق و تفحص

عبدالجبار کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: چنانچه گزارشهای کمیته بررسی وضعیت بازداشتگاههای مجلس به همین شیوه ادامه یافته و افکار عمومی را قانع نکند، طرح تحقیق و تفحص از وضعیت بازداشت های بعد از انتخابات ریاست جمهوری و بر اساس اصل 76 قانون اساسی کشور و ماده 198 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به صحن علنی ارائه خواهد شد.

نماینده مردم شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس عنوان کرد: متاسفانه تا امروز گزارشهای کمیته حقیقت یاب مجلس به دلایل مختلفی از جمله عدم همکاری مناسب و نبود پشتوانه ای قانونی محکم راضی کننده نبوده و انتظار ما این است که در راستای احترام به جایگاه مجلس تمامی سازمانها و دستگاه های دولتی با این کمیته همکاری نمایند.

کرمی یادآور شد: این طرح به عنوان یک اولویت در دستور کار فراکسیون مستقل مجلس شورای اسلامی قرار دارد و در صورتی که گزارشهای کمیته حقیقت یاب بر همین منوال ادامه یابد بعد از پایان تعطیلات طرح تحقیق و تفحص ارائه خواهد شد.

وی گفت: متاسفانه امروز به هیچ کدام از اظهار نظرهای نمایندگان وابسته به دو جناح سیاسی کشور در خصوص جریانهای بعد از انتخابات، نمی شود اطمینان داشت، چرا که به خاطر داشتن علایق سیاسی در بعضی موارد همه چیز را سیاه می بینند و در بعضی موارد دیگر بزرگنمایی صورت می گیرد.

عضو فراکسیون مستقل مجلس در پایان تاکید کرد: تصویب طرح تحقیق و تفحص از وضعیت بازداشتهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری مسئله را به روشنی مشخص و در نتیجه با ارائه آن به مردم افکار عمومی جامعه نیز قانع خواهد شد.