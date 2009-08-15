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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۲۶

رساله حقوق امام سجاد (ع) در اسپانیا منتشر شد

رساله حقوق امام سجاد (ع) در اسپانیا منتشر شد

رساله حقوق امام سجاد (ع) از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا به دو زبان اسپانیولی و عربی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعیاد فرخنده شعبانیه بویژه زادروز اسوه صبر و ایمان امام زین العابدین(ع)، رساله حقوق آن امام همام که با نگاهی عمیق و جامع حقوق و تکالیف انسانی را به زیباترین و کاملترین شکل ممکن مورد توجه قرار داده ، به زبان اسپانیولی ترجمه و منتشر شد.

سید احمدرضا خضری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی  ایران در اسپانیا در مقدمه ای بر  این رساله ماندگار چنین آورده است :  توجه به شخصیت، کرامت و حقوق انسانی که به حقوق بشر اشتهار یافته است ، همواره یکی از  دغدغه ها و نگرانیهای انسان در طول تاریخ بوده و از همین رو صدها تن از فیلسوفان، دانشمندان ، حکیمان و فعالان اجتماعی گام در این عرصه نهاده و تلاش و کوشش خود را برای تبیین و تشریح این حقوق و تدوین آن به کار بسته اند ...

رساله حقوق امام سجاد(ع) به دو زبان اسپانیولی و عربی در 50 صفحه توسط نشر کپی کلن در مادرید چاپ و منتشر شده است . 
 

کد مطلب 929738

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