رساله حقوق امام سجاد (ع) در اسپانیا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعیاد فرخنده شعبانیه بویژه زادروز اسوه صبر و ایمان امام زین العابدین(ع)، رساله حقوق آن امام همام که با نگاهی عمیق و جامع حقوق و تکالیف انسانی را به زیباترین و کاملترین شکل ممکن مورد توجه قرار داده ، به زبان اسپانیولی ترجمه و منتشر شد.

سید احمدرضا خضری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا در مقدمه ای بر این رساله ماندگار چنین آورده است : توجه به شخصیت، کرامت و حقوق انسانی که به حقوق بشر اشتهار یافته است ، همواره یکی از دغدغه ها و نگرانیهای انسان در طول تاریخ بوده و از همین رو صدها تن از فیلسوفان، دانشمندان ، حکیمان و فعالان اجتماعی گام در این عرصه نهاده و تلاش و کوشش خود را برای تبیین و تشریح این حقوق و تدوین آن به کار بسته اند ...

رساله حقوق امام سجاد(ع) به دو زبان اسپانیولی و عربی در 50 صفحه توسط نشر کپی کلن در مادرید چاپ و منتشر شده است .



