به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله هاشمي شاهرودي صبح امروزدرديدار اعضاي كميسيون حقوقي قضايي مجلس با تاكيد بر تعامل و همكاري قوه قضاييه و مجلس بويژه كميسيون قضايي آن و گسترش ارتباط ميان مديريت عالي قوه قضاييه و كميسيون قضايي مجلس پيشنهاد كرد جلسات و گروههاي كاري مشتركي بين قوه قضاييه و كميسيون قضايي مجلس تشكيل شود
وي با اشاره به ضرورت بررسي جامع طرحهاي پيشنهادي كميسيون قضايي مجلس و لوايح قضايي و قوه قضاييه در اين گروههاي كاري مشترك افزود: تدوين لوايح و طرحهاي قضايي و جرم انگاري فلسفه و مباني خاص خود را دارد كه حتما بايد اين مباني در قانونگذاري مورد توجه قرار گيرد.
رييس قوه قضاييه در اين ديدار همچنين خواستار تصويب طرح تشكيل دادگاه جرائم جنگي شد و گفت: دادستان كل كشور موظف شده است با استفاده از كارشناسان حقوقي و صاحبنظران دانشگاهي و قضات، لايحه دفاع از حقوق ملت ايران عليه جنايات صدام را تنظيم و در دادگاه از آن دفاع كند.
نظر شما