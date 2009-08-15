نیشابور قهرمان تالو ووشوی شائولین ایران شد

جواد اختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود:‌ پس از گذشت یک هفته از برگزاری مسابقات درصدد بر آمدیم نتایج تیمی را مشخص کنیم که در این بخش تالوکاران نیشابور توانستند با اجرای صحیح و زیبای 35 فرم سنتی و استاندارد تالو با اقتدار تمام 22 مدال طلا، 11 نقره و 14 برنز این مسابقات را کسب کنند.

وی با یادآوری اینکه در این بخش 145 نفر، 340 فرم تالو را به نمایش گذاشتند، خاطرنشان کرد: تالوکاران استان های گیلان و خوزستان نیز به کسب جایگاه های دوم و سوم این بخش رضایت دادند.

ناظر بازی های سیزدهمین دوره مسابقات ووشو جمهوری اسلامی ایران در نیشابور، ‌ قهرمانان سیزدهمین دوره مسابقات ملی شائولین چوآن را به اردوی تیم ملی دعوت کرد.

اختیاری همچنین از علیرضا همراه رئیس هیئت ووشو نیشابور درخواست کرد تا به عنوان مربی، تیم ملی ووشو شائولین چوآن جمهوری اسلامی ایران‌ را در مسابقات بین المللی ارمنستان که در نیمه فروردین 89 در ایروان برگزار می شود، همراهی کند.

دبیر کمیته مسابقات فدراسیون جمهوری اسلامی ایران از کلیه مسئولان شهرستان و دست اندرکاران مسابقات به ویژه اعضای هیئت ووشو و نیز ادارات نیروی انتظامی، ‌رسانه های گروهی و مردم میهمان نواز به ویژه تماشاگران خونگرم نیشابوری که این مسابقات را با کیفیت عالی برگزار کردند،‌ تقدیر و تشکر کرد.

اختیاری گفت: شهرستان نیشابور باتوجه به این قابلیت ها، این استعداد را دارد که میزبان مسابقات بین المللی باشد.

وی با اشاره به تعداد زیاد ووشوکاران نیشابور، اظهار امیداوری کرد: این ورزش در بین اقشار مختلف جامعه در تمام رده های سنی فراگیر شود.

مسئول کمیته برگزاری سیزدهمین دوره مسابقات ووشو شائولین چوآن ایران نیز گفت: در بخش سانشو،‌ ووشوکاران نیشابور توانستند در رقابت با دیگر ورزشکاران مبارز از سراسر کشور سه مدال طلا، دو نقره و هشت برنز را به ارمغان آورند.

علیرضا همراه افزود: در این بخش 480 مبارز در قالب 39 تیم از 19 استان کشور حضور یافته بودند.

رئیس هیئت ووشو نیشابور ادامه داد:‌ کسب این همه افتخار توسط ورزشکاران نیشابور در مسابقات کشوری به یقین باعث سربلندی مردم غیور شهرستان و جامعه شریف ورزش استان شده است.

همراه که خود در این مسابقات به عنوان برترین مربی این دوره ایران، ‌مدال طلای خود را از مهرداد شیرازی رئیس شائولین چوآن ایران دریافت کرده است، هدف از برگزاری این مسابقات را مطرح کردن نیشابور به عنوان قطب ووشوی ایران در کنار اینکه، قطب تاریخی، علمی و فرهنگی ایران زمین است، عنوان کرد.

وی تصریح کرد: بی تردید کسب مقامات متعدد ورزشی از سوی نیشابوریان باعث جذب اعتبارات ورزشی بیشتر برای فعالیت و امور عمرانی ورزش شهرستان، جذب علاقه مندان بیشتر به عرصه ورزش و اشاعه روحیه نشاط و سلامتی در آحاد مختلف و ایجاد روحیه خود باوری در ورزشکاران نیشابور برای کسب مقامات متعدد قهرمانی کشور و حضور در تیم های ملی و جهانی می شود.