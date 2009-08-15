برنامه ریزی برای کاهش آلودگی زیست محیطی در منطقه 16

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر معصومه ابتکار که باتفاق شهردار و مدیران منطقه 16 از کارخانه روغن نباتی قو ، سیلو ، سنگبری ها ، توقفگاه شماره 4 شرکت واحد و ایستگاه بازیافت در این منطقه با اشاره به تاثیر آلودگی های زیست محیطی مراکز تجاری و صنعتی و اهمیت جلوگیری از آلاینده ها جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان گفت : امیدواریم اعضای شورایاری محلات بعنوان بازوان شورای شهر در مشارکت مردم جهت فرهنگ سازی و جلوگیری از دفع زباله و ضایعات در معابر ما را یاری نمایند.

وی توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی را لازمه مصوبات شورا دانسته و دریافت استانداردهای زیست محیطی برای شهر ، اجرای برنامه مدیریت سبز ، دولت سبز و ممیزی انرژی را از جمله این طرح ها اعلام کرد.

رئیس کمیته زیست محیطی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اقدامات مثبتی که در منطقه 16 انجام شده است تاکید کرد : در این راستا با توجه به بهینه مصرف کاغذ، آب و برق و ایجاد آب گرمکن های خورشیدی فعالیت های مثبتی در این منطقه صورت گرفته که باعث صرفه جویی در هزینه های جاری و کمک به حفظ بهداشت محیط شده است

ابتکار همچنین به طرح جامع فضای سبز با توجه به نیاز مناطق ، توزیع متناسب فضای سبز ، انتقال صنایع آلاینده و مشاغل مزاحم اشاره نمود و یادآور شد : این موضوع نیاز به برنامه ریزی , زمان و هماهنگی دارد که با برگزاری جلسات ویژه توسط اعضای کمیته زیست محیطی و کارگروه صنایع و مشاغل مزاحم با همراهی شهردار منطقه نسبت به رفع آن ها با حداقل هزینه و حداکثر بهر وری اقدام خواهیم کرد.