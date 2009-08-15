نیروگاه بوشهر در نیمه دوم سال جاری باید به بهره برداری برسد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حسین سبحانی نیا پیش از ظهر شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: ظرفیت اصلی نیروگاه یک هزار مگاوات پیش بینی شده است اما در سال جاری تنها 500 مگاوات آن مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم نیشابور در مجلس با بیان اینکه امیدواریم در زمان اعلام شده این نیروگاه به بهره برداری برسد، خاطر نشان کرد: صحبتهای ضد و نقیضی در این خصوص صورت گرفته اما باید تلاش لازم جهت رفع موانع و راه اندازی آن در زمان مقرر صورت گیرد.

سبحانی نیا درباره علت اصلی وجود اظهارات ضد و نقیض در خصوص زمان بهره برداری از این نیروگاه تصریح کرد: کوتاهی و تعلل طرف روسی اجرای پروژه را با شبهات بسیاری روبرو کرده است که البته باید به طرف روسی تاکید شود تا نیروگاه در زمان تعیین شده آماده و مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی در خصوص اظهارات طرف روسی در مورد تعلل اجرای پروژه بیان داشت: طرف روسی مدعی است که کار بر اساس توافقات انجام شده پیش می رود که به این منظور نسبت به افزایش نیروهای فنی نیز اقداماتی انجام شده است.

سبحانی نیا گفت: آنها معتقدند که تمام تلاش خود را برای انجام پروژه در چارچوب تعین شده انجام خواهند داد.

