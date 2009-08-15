نامزدهای مسابقه انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت داوران هشتمین مسابقه سالیانه انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر متشکل از محمدحسین ناصربخت، مهرداد حجتی و حمیدرضا مدقق پس از بررسی آثار رسیده 36 متقاضی شرکت در مسابقه مذکور در گرایش‌های هفتگانه، نامزدهای دریافت جایز را در گرایش‌های مختلف به شرح زیر اعلام کردند:

ترجمه: اصغر نوری از ماهنامه نمایش، صادق رشیدی از فصلنامه تئاتر و مینو میرشاه ولد از روزنامه کارگزاران

یادداشت: محمدرسول صادقی از سایت ایران تئاتر و فروغ سجادی از روزنامه بانی فیلم

مقاله: بهاره برهانی از ماهنامه آینه خیال، مسعود نورمحمدیان از ماهنامه نمایش و جهانگیر یاراحمدی از فصلنامه تئاتر

نقد: مهدی نصیری از ماهنامه نمایش، هومن نجفیان از سایت ایران تئاتر و امین عظیمی از سایت ایران تئاتر

گفتگو: عباس غفاری از ماهنامه نقش آفرینان و امین عظیمی از سایت ایران تئاتر

گزارش: در این بخش هیئت داوران یک اثر را به عنوان اثر برگزیده انتخاب کرد.

عکس: در این بخش که سیامک زمردی مطلق رئیس انجمن عکاسان خانه تئاتر به عنوان مشاور هیئت داوران را یاری می‌کرد اسامی نامزدها عبارتند از مهرداد امینی، ساغر برکات و موسی هاشم‌زاده.

مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان و نویسندگان بر اساس شیوه کدگذاری با حذف اسامی افراد و نشریات انجام و امسال هشتمین دوره آن برگزار و نتایج نهایی اواسط این هفته اعلام می‌شود.