10 میلیارد ریال به فعالیتهای دینی و قرآنی استان تهران اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه ای که در مرکز استان تهران تشکیل شد بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، مبلغ ده میلیارد ریال از محل اعتبارات هزینه‌های پیش بینی نشده قانون بودجه سال 1388 کل کشور را به منظور کمک به انجام فعالیتهای دینی و قرآنی در استان تهران اختصاص داد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، همچنین دولت با هدف تقویت و گسترش فعالیتهای فرهنگی و حمایت از ایجاد مراکز فرهنگی و تفریحی به منظور پر کردن اوقات فراغت جوانان پنج میلیارد ریال به مجتمع فرهنگی شهرک شاهد اختصاص داد.

این دو مصوبه از سوى رئیس‌جمهور به دستگاههاى اجرایى ذى ربط ابلاغ شده است.