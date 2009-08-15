میانگین فرسایش آبی در خراسان رضوی سالانه 15 تن در هکتار است

حسن تقوایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: متوسط فرسایش آبی خاک سالانه در مناطق تحت پوشش استان متفاوت بوده و از میزان 9.4 تن تا24.8تن در هکتار متفاوت است.

مدیر کل سازمان منابع طبیعی خراسان رضوی گفت:13 شهرستان استات تحت تاثیر فرسایش بادی هستند که این تعداد شهرستان وسعت یک میلیون و651هزار و511متری را به خود اختصاص داده اند.

تقوایی با اشاره به اینکه 15 کانون بحرانی فرسایش بادی با مساحت کل 755 هزار و529 هکتار با اولویت اجرایی شناسایی شده است افزود: در زمینه کنترل فرسایش آبی اقدامات اجرایی در حوزه های آبخیز رودخانه های مرزی و حوزه های داخلی تعریف شده است.

وی خاطر نشان کرد: رودخانه های مرزی که وسعت ان در استان خراسان 4.6میلیون هکتار و معادل 30درصد حوزه رودخانه های مرزی کشور است تاکنون در سطح 520هزار و 972هکتار مطالعات اجرایی و در سطح 100 هزار و 52هکتار عملیات اجرایی صورت گرفته است.

وی گفت: رسوبات حمل شده به مخازن سدها واز انتفاع خارج نمودن سدهایکی دیگر از عوارض ناشی از فرسایش محسوب می شود.

تقوایی احداث سدهای مخزنی بزرگ و نیز تشدید فرسایش خاک و افزایش سیلخیزی را سه دلیل عمده در روند صعودی میزان رسوبدهی حوزه های ابخیز استان دانست و تاکید کرد: جلوگیری از حمل رسوبات ناشی از فرسایش آبی خاک باعث می شود که سدهای در حال ساخت استان که بالغ بر 2.4 میلیون هکتار می باشند دارای عملکرد بهتری در بهبود مخزن باشند وعمر مفیدشان تا سه برابر افزایش یابند.

مدیر کل سازمان منابع طبیعی خراسان رضوی در پایان افزود: احداث سدهای مخزنی بزرگ و گسترش شبکه های آبیاری و سایر سازه های هیدرولیکی مشکل رسوب را در شرایط کنونی ملموس تر نموده است.